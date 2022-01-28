التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية العامة لكل الفروع

2022/01/28 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت وزارة التربية، الجمعة، جدول الامتحانات التمهيدية المهنية العامة لكافة الفروع والاختصاصات للعام الدراسي (٢٠٢٢/٢٠٢١).

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