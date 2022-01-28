الكمارك ضبط 19 شاحنة محملة بمواد مخالفة لضوابط الاستيراد في كركوك

2022/01/28 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط 19 شاحنة محملة بمواد مخالفة لضوابط الاستيراد في كركوك.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة “ايرث نيوز” إنه “تم ضبط (١٩) شاحنة محملة مواد غذائية (فاصولياء) و (لاصق سيراميك) من قبل قسم التحري و مكافحة التهريب ( مفرزة كركوك ) في مديرية كمرك المنطقة الشمالية لمخالفتها […]

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