رادار روما يلتقط لاعب وسط باريس سان جيرمان

2022/01/28 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ رياضة يواصل نادي روما الإيطالي السعي للتعاقد مع لاعب وسط جديد قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية الجاريةومن ناحية ، الأمل في الاستغناء عن أمادو دياوارا ، ومن ناحية أخرى الأفكار حول من سيأتي للفريق في آخر 72 ساعة من سوق الانتقالات لإكمال قسم خط الوسط فإن تياغو بينتو يعمل على جبهتين مختلفتين لكن مترابطتين. وأبدى لاعب خط الوسط الغيني أمس استعداده لمغادرة روما لأول مرة حيث يمتلك عروضًا من أندية فرنسية بجانب فينيسيا وغلطة سراي وسامبدوريا وقد سجل بينتو أيضًا اسمًا آخر في فترة دفاتره وهو دانييلو بيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان.وبات دانييلو هو الهدف الأول لتدعيم وسط ملعب روما قبل غلق سوق الانتقالات وبعد الفشل في التعاقد مع جرانيت تشاكا لاعب وسط آرسنال.ويعد دانيلو بيريرا هو الحل الذي يقيمه بينتو وربما أيضًا لأن مورينيو يريد لاعبًا مختلفًا من بعض النواحي ، وأكثر منطقية وتعادلًا. ويجيد دانييلو اللعب أمام الدفاع ، وفي بعض الأحيان كان أيضًا محور الأداء ، وهو الدور الذي يبحث عنه المدرب البرتغالي لتحسين روما وإكمال خط الوسط. ولكن اللاعب البرتغالي ليس صانع ألعاب خالصًا ، فهو يبذل قصارى جهده عندما يتولى مهام كلاعب خط وسط.إذا كان من الواضح أن هناك ضرورة لإدارة وتوزيع المهام ، فإنه يفسح المجال لذلك ويعرف كيفية القيام بذلك ، ولكن بين الاثنين ، يفضل مورينيو لاعبًا مثل تشاكا إذا جاز التعبير. ولذلك، يظل بيريرا فكرة وتعتبر كذلك.إنه داخل قائمة ولكنه ليس الاسم الأول في تلك القائمة ،حيث أنه الاسم الذي تحته خط بقلم رصاص أحمر.من الآن وحتى يونيو ، يمكنه أيضًا تغيير شيء ما والارتقاء في المناصب ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه على المستوى الجسدي لديه القليل من كل ما يبحث عنه مورينيو مثلالبراعة البدنية والألعاب الرياضية ، مما يجعله عمليًا سدًا ينضم أمام الدفاع. ومن بين أمور أخرى ، لن يشعر بيريرا بالوحدة في روما ، في هذه الحالة ، ليس فقط بسبب تواجد أكثر من عنصر برتغالي في الفريق مثل مورينيو ، بينتو ، روي باتريسيو وسيرجيو أوليفيرا ولكن لأنه لعب مع أوليفيرا لعدة سنوات في بورتو ، وغالبًا ما كانا يصنعان ثنائيًا رائعًا و المبارزة جنبًا إلى جنب. وباختصار ، سيكون من الأسهل على مورينيو إدراجه ، ليس فقط على مستوى المجموعة ، ولكن أيضًا في ديناميكيات اللعبة في خط الوسط. وأكثر من ذلك ، لأنه بشكل عام يعرف دانيلو بالفعل كرة القدم الإيطالية حيث خاض تجربة من قبل عندما كان شابًا جدًا في بارما ، في 2011-12. ولعب القليل ، فقط 5 مباريات في موسم كامل ، لكنها كانت تجربة كافية لتعلم اللغة قليلاً ، مما يسهل عليه أيضًا التأثير النهائي مع مغامرة الجيالوروسي الجديدة.وتكمن المشكلة ، كما هو الحال دائمًا ، في التكلفة أيضًا ، لأن باريس سان جيرمان دفع 20 مليونًا مقابل ضمه منذ صيفين ، ولا يقدر قيمته حاليًا بأقل من 15 مليون، وينتهي العقد في عام 2025. ويمكن أن يفتح تانغي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام الباب أمام رحيل اللاعب البرتغالي في حال انتقاله لباريس ، حيث في هذه الأثناء يحاول السبيرز ضم سفيان المرابط لاعب فيورنتينا.

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