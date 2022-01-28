بالتزامن مع اختراق كاتيوشا لطائرة.. شركة بوينغ تهنئ العراق بالذكرى الـ76 لانطلاق أولى رحلاته الجوية

2022/01/28 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

هنأت شركة بوينغ للطيران، اليوم الجمعة، شركة الخطوط الجوية العراقية بالذكرى الـ76 لانطلاق اولى رحلاته الجوية.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”: “تهانينا الحارة للخطوطالجويةالعراقية التي تصادف اليوم الذكرى الـ 76 منذ انطلاق أولى رحلاتها الجوية”.

واضافت الشركة: “تفتخر بوينج بالعلاقة التي تربطها مع واحدة من أعرق شركات الطيران في الشرق الأوسط والتي تعود إلى أكثر من 47 عامًا”، مضيفة :”نتطلع للعمل معهم في سبيل إنجاح خططهم الحالية و المستقبلية”.

وكان مطار بغداد قد تعرض فجر اليوم الجمعة لضربة بصواريخ كاتيوشا ادى لاصابة طائرة ايرباص اصابة مباشرة بصاروخ اخترق بدن الطائرة.

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