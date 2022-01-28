التحالف الدولي يتهم المليشيات باستهدف مطار بغداد

2022/01/28 | 13:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلق التحالف الدولي، اليوم الجمعة، على القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد.وذكر التحالف، في تغريدة عبر “تويتر”: “سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح اليوم، في تمام الساعة(4:30) صباحًا”.وأضاف أن “المليشيات الخارجة عن القانون للمرة الثانيه في هذا الشهر تهدد وتقصف مطار بغداد الدولي”، مؤكدا أن “الصواريخ جميعها …

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