ماكدونالدز تبدأ بتقنين كميات البطاطس في وجباتها ببعض الدول

2022/01/28 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شبكة ماكدونالدز للوجبات السريعة تقنينا في البطاطس المقلية في مطاعمها في ماليزيا بسبب مشكلة في سلسلة التموين، فيما تواجه المجموعة نقصا في بلدان آسيوية أخرى عدة.

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