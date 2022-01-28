دولي سابق: نتيجة مباراة إيران كادت تنتهي بكارثة لولا فهد طالب

2022/01/28 | 13:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد اللاعب الدوي السابق سعد قيس، أن نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام إيران كادت أن تنتهي بكارثة لولا الحارس فهد طالب.وقال قيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباراة العراق امام ايران أظهرت الفارق الكبير بالفكر والثقافة الكروية وكيفية ادارة المباراة من لاعبي ايران”.واوضح ان “لاعبي ايران سيطروا وتحكموا باحداث المباراة وكادوا […]

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