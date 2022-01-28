2022/01/28 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله تمت المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة والتي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول( أكتوبر) من قبل المحكمة الإتحادية بتأريخ 27/12/2021 وقبل ذلك ردت المحكمة الطعون التي وجهت من قبل الإطار التنسيقي الشيعي والتي قدمها هادي العامري الذي طالب بإبطال نتائج الانتخابات.



لقد كان واضحاً بأن الكتل المتنفذة التي خسرت مقاعدها في الانتخابات لم تقتنع بالنتائج ولاتريد أن ترى الحقيقة بأن الشعب قد رفض أسلوب عمل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا حصل في الجلسة الأولى ؟ لكتل السياسية المتنفذة تعرقل عمل الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي !! - صبحي مبارك مال الله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا حصل في الجلسة الأولى ؟ لكتل السياسية المتنفذة تعرقل عمل الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي !! - صبحي مبارك مال الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).