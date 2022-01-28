طالب بمنعه من السفر.. نائب: الكاظمي تجاوز مهام حكومة تصريف الأعمال

2022/01/28 | 13:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا النائب المستقل باسم خشان، اليوم الجمعة، الى منع رئيس الحكومة من السفر خارج العراق، وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق الكابينة الوزارية لتجاوزها صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وتوقيعها مئات العقود.وقال خشان في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “حكومة تصريف الاعمال أبرمت عشرات، بل مئات العقود التي أرهقت الدولة، وستكون عبئا على الحكومة القادمة، […]

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نائب: الكاظمي تجاوز مهام حكومة تصريف الأعمال أولاً على ايرث نيوز.

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