عاجل.. وزارة التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية المهنية

2022/01/28 | 13:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للنور نيوز/ بغدادنشرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، جدول الامتحانات التمهيدية المهنية العامة لكافة الفروع والاختصاصات للعام الدراسي ( ٢٠٢٢/٢٠٢١ ) .

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وزارة التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية المهنية أولاً على النور نيوز.

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