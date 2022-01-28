2022/01/28 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل للطاقة البديلة علاقة بارتفاع أسعار النفط ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ssXRFLEPu7U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل للطاقة البديلة علاقة بارتفاع أسعار النفط ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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