حراك الجيل الجديد يعلن خطته بشأن اختيار رئيس الجمهورية

2022/01/28 | 13:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألمح شاسوار عبدالواحد رئيس حراك الجيل الجديد، الجمعة، إلى احتمال التصويت لمرشح أحد الحزبين الكرديين مقابل "تنفيذ مطالب مهمة للمواطنين".

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وذكر عبدالواحد، في تعليق على صفحته الرسمية (28 كانون الثاني 2022) تابعها "ناس": إن "تولي أحد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، برهم صالح و هوشيار زيبارى أمر محسوم، فهل يتركهم الحراك أم يحاول الحصول على تنفيذ مطالب مهمة للمواطنين".

وكتب رئيس الجيل الجديد (9 مقاعد) في تدوينة أخرى أن "الخيارات المتاحة امامهم هي إما المضي في تقديم مرشح أو دعم أحد المرشحين التابعين للاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية".

وأطلق عبدالواحد، استفتاءً عبر منصاته، لمعرفة آراء المواطنين في الإقليم بشأن ذلك، قبل حسم قرار الحراك في اجتماع يعقده مطلع الاسبوع المقبل.

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