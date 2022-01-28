2022/01/28 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن قيام اللواء السابع بتطهير 50 كم² شرقي محافظة الانبار.وقال معاون آمر اللواء السابع وليد الشموسي، في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، إن “القوة التابعة للواء السابع في هيئة الحشد الشعبي التي شرعت، صباح اليوم، بعملية أمنيّة واسعة طهرت أكثر من 50 كم² شرقي الانبار”.وأضاف […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي: اللواء السابع يكمل عملية تطهير 50 كم² من الاراضي شرقي الأنبار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: اللواء السابع يكمل عملية تطهير 50 كم² من الاراضي شرقي الأنبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: اللواء السابع يكمل عملية تطهير 50 كم² من الاراضي شرقي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).