للمرة الثانية بـ10 أيام.. اعتراض سفينة صيد عديمة الهوية بخليج عُمان وهذا ما وجد على متنها

2022/01/28 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الخميس، صورا لسفينة "عديمة الهوية" تم اعتراضها في خليج عُمان.

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