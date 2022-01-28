العبادي يعلّق على قصف مطار بغداد: ارحموا الدولة

2022/01/28 | 13:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر من الفتنة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّق رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي على الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي.

وقال العبادي في تدوينة عبر "تويتر" ورصدها "ألترا عراق"، "ارحموا الدولة، فالدولة لا تُبنى بالادعاء والاستقواء والإقصاء..



وكما لا تتحقق المصالح بالشعارات فلا تتحقق بالإنفلات".

وأضاف أنّ "تحكيم العقل والتضامن والحلول الوسط هو ما سيحقق آمال الشعب ويحفظ النظام والدولة..



المسؤولية مشتركة، والمصير واحد، وعلى مَن بيده القرار الاختيار".

وتابع: "حذار من الفتنة".

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