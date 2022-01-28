2022/01/28 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الطيران المدني تؤكد استمرار حركة المسافرين في مطار بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:32

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني تؤكد استمرار حركة المسافرين في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني تؤكد استمرار حركة المسافرين في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).