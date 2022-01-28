الخطوط الجوية تعلن جميع رحلاتنا المباشرة ليوم الجمعة مستمرة

2022/01/28 | 13:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدا.أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية “اليوم الجمعة” عن إستمرار حركة الطيران الطبيعية لجميع رحلاتها المباشرة المحلية والإقليمية والدولية لنقل المسافرين الكرام للقطاعات التي يقصدها الناقل الوطني.وبينت الشركة أن حادثة اليوم التي حدثت في أطراف مطار بغداد الدولي وادت الى تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة المركونة في مقبرة الطائرات لكنها لم تؤثر …

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