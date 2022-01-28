2022/01/28 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توضيح جديد من الخطوط الجوية العراقية- عاجل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح جديد من الخطوط الجوية العراقية- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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