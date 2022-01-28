استنفار امني حول قرية محررة في ديالى..تعرضت للقصف بالهاونات

2022/01/28 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بدأت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، استنفاراً امنياً في محيط قرية محررة في محافظة ديالى قصفت يوم أمس بالهاونات.

وقال مصدر حكومي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "الاجهزة الامنية بدأت حالة من الاستنفار حول قرية عبارة الصدرانية في المحيط الشمالي لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى، والتي استهدفت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس بـ 4 قذائف هاون في اول خرق منذ سنوات، حيث كانت القرية تعيش نوعاً من الاستقرار الأمني".

وأضاف ان "لجنة تحقيق باشرت عملها للتوصل الى مكان إطلاق الهاونات".

وأشار المصدر الي انه "منفذي العملية لايزالون مجهولين حتى الان ولم يتم التوصل الى هويتهم، والحادث الا ان التحقيقات هي من ستكشف هوية المنفذين".

وكانت قرية عبارة الصدرانية في شمال المقدادية استهدفت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس بـ4 قذائف هاون يوم امس دون اي إصابات.

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