الطيران المدني تؤكد إستمرار حركة المسافرين بشكل طبيعي في مطار بغداد الدولي

2022/01/28 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، عن استمرار حركة المسافرين في مطار بغداد بشكل طبيعي.وقالت السلطة في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “سلطة الطيران المدني العراقي تود أن تطمئن المسافرين الاكارم والرأي العام بإستمرار حركة المسافرين بوضعها الطبيعي في مطارات البلاد كافة، خصوصا في مطار بغداد الدولي”.يشار إلى أن مطار […]

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