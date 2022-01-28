مستشار بارزاني يكشف عن مباحثات مباشرة بين المالكي والعامري والديمقراطي

2022/01/28 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، الجمعة، عن وجود مباحثات مباشرة بين رئيس الحزب مسعود بارزاني وقادة الاطار التنسيقي، معربا عن امل أن تنتج الوساطات تقريبا لوجهات النظر بين الإطار والتيار.وقال حيدر في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “رئيس تحالف الفتح هادي العامري والمالكي والفياض على تواصل مباشر مع بارزاني […]

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