انتشار كثيف لقوات جهاز مكافحة الإرهاب قرب سجن البصرة (صورة)

2022/01/28 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بقيام قوات جهاز مكافحة الارهاب بالانتشار بشكل مكثف قرب السجن المركزي في المحافظة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “شهد اليوم انتشارا مكثفا لقوات جهاز مكافحة الإرهاب قرب سجن البصرة المركزي تحسباً لأي هجمات إرهابية”.يشار إلى أن تنظيم داعش الارهابي قام الأسبوع الماضي بالهجوم […]

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