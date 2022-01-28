تحذير بريطاني من

2022/01/28 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت بريطانيا الشركات والمؤسسات الكبرى، الجمعة، على تعزيز دفاعاتها في مواجهة هجمات إلكترونية روسية محتملة، بينما تتنامى مخاوف الغرب من أن يعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر لقواته بضم جزء آخر من أوكرانيا.

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