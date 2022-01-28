النجيفي: قصف مطار بغداد طعناً مباشراً للعراق

2022/01/28 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، اليوم الجمعة، قصف مطار بغداد الدولي يمثل طعناً مباشراً للعراق.وقال النجيفي في تغريدة على حسابه على “تويتر”، تابعتها “ايرث نيوز”، ان “مطار بغداد بوابة العراق على العالم، واستهدافه يمثل طعنا مباشرا بالعراق وسيادته”.واضاف ان هذا “يستوجب العمل الجدي لوقف هذه المهزلة ومحاسبة الفاعلين”.وكان […]

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