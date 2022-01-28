الاتحاد: سنزاحم الديمقراطي في مناصبهم اذا فقدنا رئاسة الجمهورية

2022/01/28 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة الحزب الديمقراطي بتصعيد الموقف السياسي في ال فوز مرشح الاخير برئاسة الجمهورية، مبينا ان الاتحاد الوطني لا يعول عن المصالح الشخصية في السيطة على المناصب.وقال عضو لكادر المتقدم للاتحاد محمود خوشناو في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” الارقام الانتخابية ليست العامل الرئيس في الحوارات والتفاهمات […]

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