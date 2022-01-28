2022/01/28 | 14:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت رابطة الطيارين العراقيين، الجمعة، معلومات "مثيرة" عن الطائرة المصابة بالهجوم الذي استهدف مطار بغداد فجر اليوم.

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وقالت الرابطة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الثاني 2022)، "تعرض مطار بغداد الدولي صباح اليوم 28/01/2022 الى قصف بستة صواريخ، واحد هذه الصواريخ سقط بصورة مباشرة على الطائرة الرئاسية العراقية الخارجة عن الخدمة (سكراب) التي تحمل تسجيل YI-APX، والتي اهدتها ايران الى حكومة نوري المالكي سنة 2007".

وبينت أن "هذه الطائرة تحديدا كانت تنقل الحكومة العراقية انذاك بطاقم ايراني من شركة ماهان الايرانية".

وأضاف، "لاحقا تم أرسال طيارين عراقيين للتدريب على هذه الطائرة في ايران ليتبين أن الطائرة تحتاج لصيانة مكلفة للغاية يساوي سعرها مع نقص في المعدات ناهيك عن تجاوزها العمر المقرر للطيران".

وكشف أن "الطائرة تعود اساسا لشركة مصر للطيران حيث دخلت الخدمة سنة 1983 بتسجيل SU-GAA، ثم بيعت الى شركة يابانية سنة 1990 Japan Air System (JAS) بتسجيل JA8369، ولاحقا هذه الشركة باعت الطائرة للخطوط اليابانية سنة 2004 بنفس التسجيل، ومن ثم بيعت الى شركة ماهان الايرانية سنة 2006 بتسجيل EK-30039".

وتابعت، أنه "بعد تجاوز العمر المقرر للطائرة أهديت لحكومة المالكي سنة 2007، تحت تسجيل YI-APX، وبعدها استقرت في ساحة سكراب الطائرات بمطار بغداد الى هذا اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة الطيارين تكشف معلومات ’مثيرة’ عن الطائرة المصابة بالهجوم: هدية إيرانية للمالكي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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