الاستخبارات العسكرية تضبط حزامين ناسفين غربي نينوى

2022/01/28 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن ضبط حزامين ناسفين بالاضافة الى مجموعة من الاعتدة غربي محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان، ورد لوكالة “ايرث نيوز”، إنه “استناداً الى معلومات دقيقة والتي اكدت وجود احزمة ناسفة واعتدة مخبأة بحديقة أحد الدور المهجورة بناحية العياضية غربي نينوى، تم وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء […]

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