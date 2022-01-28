سلطة الطيران المدني تنفي توقف حركة المسافرين

2022/01/28 | 14:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت سلطة الطيران المدني العراقي، توقف حركة المسافرين إثر تعرض مطار بغداد الدولي إلى قصف صاروخي.

وقالت السلطة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "تود أن تطمئن المسافرين الأكارم والرأي العام باستمرار حركة المسافرين بوضعها الطبيعي في مطارات البلاد كافة خصوصًافي مطار بغداد الدولي".

وفي وقت سابق، أكدت الخطوط الجوية العراقية، استمرار الرحلات المباشرة من وإلى مطار بغداد الدولي، بعد تعرضه للقصف فجرًا.

وذكرت الشركة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".

وأضاف "نود أن نطمئن المسافرين الكرام أن رحلاتنا المباشرة مستمرة".

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