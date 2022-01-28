2022/01/28 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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يونامي تعرب عن قلقها جراء استهداف مطار بغداد بالصواريخ » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 13:57

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