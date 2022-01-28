2022/01/28 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U4oqFfNQMEY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زيارة خاطفة.. الكاظمي يزور البصرة لساعات والغاية تسليم سند تمليك | تقرير: اثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زيارة خاطفة.. الكاظمي يزور البصرة لساعات والغاية تسليم سند تمليك | تقرير: اثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).