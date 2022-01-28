مفاجأة.. رفض برشلونة ضم ستريلنج

2022/01/28 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ رياضة

فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة حول رفض برشلونةالتعاقد مع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الجاري.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سترلينج كان من أبرز اللاعبين الذين كانوا ضمن اهتمامات برشلونة، لكن ماتيو أليماني المدير الرياضي أراد عقد جلسة معه وجها لوجه.وأضافت الصحيفة: "الانطباعات التي كانت لدى أليماني عن سترلينج كانت بعيدة عما يعتقده، وبخلاف موهبة اللاعب التي لا جدال فيها، رأى المسؤول الكتالوني أن اللاعب سيكون من الصعب عليه التكيف في برشلونة، ونقل تقريره إلى المدير الفني تشافي هيرنانديز".وتابعت: "أليماني أوصى بعدم التعاقد مع سترلينج، واقترح بديلا وهو فيران توريس، ولم يفكر تشافي في الأمر للحظة، ووافق على ضم الجناح الشاب، والذي تم التعاقد معه مؤخرًا، رغم أن إدارة مانشستر سيتي لم توافق على العرض الأول الذي تقدم به البلوجرانا".

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