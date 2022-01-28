“غوغل” تعتزم استثمار مليار دولار لدفع جهود رقمنة الهند

2022/01/28 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعتزم شركة “غوغل”، استثمار ما يصل إلى مليار دولار بالشراكة مع شركة “إيرتيل” الهندية لتوفير وصول ميسور إلى الهواتف الذكية لأكثر من مليار هندي.وأوضحت “غوغل”، أن الاستثمار سيساعد الشركات الصغيرة في الهند على تبني الأدوات الرقمية حيث تعمل الهند على تبني التعليم الرقمي والمدفوعات والتجارة الإلكترونية وسط الوباء.وأضافت أن الشركتين […]

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