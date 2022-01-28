2022/01/28 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ضبط حزامين ناسفين واعتدة غربي محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود احزمة ناسفة واعتدة مخبأة بحديقة احد الدور المهجورة بناحية العياضية غربي نينوى".

وتابعت، "على ضوء ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ وقوة برية من الفوج اثمرت عن ضبط ٢ حزام ناسف معد للتفجير، و 11رمانة يدوية ".وأشارت الى ان "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حزامين ناسفين واعتدة غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حزامين ناسفين واعتدة غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).