نائب عن دولة القانون: باب المفاوضات مع التيار الصدري أغلق وموقفنا ثابت

2022/01/28 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نائب عن دولة القانون، اليوم الجمعة، أن باب التفاوضات مع التيار الصدري أغلق، مبينا أن موقف ائتلافه “ثابت” دون أي تغيير.وقال النائب عن دولة القانون عارف الحمامي لوكالة “ايرث نيوز” إن “التفاوضات انتهت مع التيار الصدري وأغلقت الابواب، باعتبار التيار لديه مشروع ونحن لدينا ثبات على موقفنا”.وأضاف “ننتظر المواقف والمبادرات المقبلة […]

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