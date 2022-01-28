2022/01/28 | 14:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، عن ضبط حزامين ناسفة بالاضافة الى مجموعة من الاعتدة غربي محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان، إنه “استناداً الى معلومات دقيقة والتي اكدت وجود احزمة ناسفة واعتدة مخبأة بحديقة احد الدور المهجورة بناحية العياضية غربي نينوى، تم وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ وقوة برية من […]

ظهرت المقالة الاستخبارات العسكرية تضبط حزامين ناسفين واعتدة غربي نينوى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تضبط حزامين ناسفين واعتدة غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تضبط حزامين ناسفين واعتدة غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).