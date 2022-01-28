ما هي الأزمة الاقتصادية الأكبر في الشرق الأوسط؟ مسؤول بصندوق النقد يوضح لـCNN

2022/01/28 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، الضوء على عدد من الجوانب البارزة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي 2022" الصادر عن الصندوق، ملقيا الضوء على أزمة البطالة التي تعتبر الأكبر في المنطقة خلال الـ5 أو 10 سنوات الماضية.

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