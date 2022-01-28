المرور تكشف مقترحات جديدة بشأن استيراد السيارات وتسقيطها

2022/01/28 | 14:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور العامة، تقديمها مقترحات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن استيراد السيارات وتسقيطها.

وقال مدير الدائرة القانونية في المديرية، محمد عبد الكريم للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "مدير المرور العامة اجتمع بالكادر المتقدم بالمديرية بخصوص معالجة الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات وتمت دراسة قرار 215 الخاص بتسقيط مركبة مقابل مركبة أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "القرار 68 لسنة 2016 خيَّر المواطن بين تسقيط السيارة أو شراء رقم من الدولة والذي تم تحديد سعر السلندر الواحد بـ500 ألف دينار".

وأوضح أنه "بعد دراسة الموضوع وضعت مديرية المرور دراسة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تفعيل القرار 215 الخاص بتسقيط المركبات"، مؤكدًا أنه "في حال صدور موافقة من الأمانة ومن رئاسة الوزراء على تفعيل هذا القرار سيتم تحديد المركبات الموجودة داخل بغداد والمحافظات وستكون هناك قدرة على تقليل السيارات المستوردة لأنه سيتم تسقيط سيارة مقابل كل سيارة مستوردة".

وأعلنت مديرية المرور العامة في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على إيقاف استيراد الدراجات لمدة 5 سنوات.

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