2022/01/28 | 14:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سليمان شمو يوسف القيادي فيما يسمى وحدات مقاومة سنجار التابعة لتنظيم بي كا كا" الإرهابي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/28 | 14:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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