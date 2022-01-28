رسميا.. بوكاسي ينضم لنادي القوة الجوية

2022/01/28 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ رياضة

اعلنت إدارة نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، التعاقد مع المحترف الجزائري محمد المهدي بوكاسي قادما من الدوري البرتغالي.وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "سبق للاعب خوض تجربة الدوري الجورجي و البلغاري و مركز لعب الاعب هو صانع العاب".واضافت أن "صفقة بوكاسي هي الثانية بعد صفقة لاعب نيجيري".واوضحت انه "تعاقد الجوية مع لاعب الزوراء منتظر جبر و قريب جدا من استقطاب لاعب المنتخب الوطني و لاعب زاخو ياسر قاسم".

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