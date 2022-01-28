2022/01/28 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب منار العبيدي، اليوم الجمعة، ان مدينة بغداد احتلت النسبة الاكبر في ارتفاع التضخم.

وقال العبيدي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مدينة بغداد احتلت النسبة الاكبر في ارتفاع التضخم اذ بلغت نسبة تضخم الاسعار فيها 25% مقارنة مع اسعار سنة القياس وهي سنة 2012 تليها محافظة المثنى التي بلغ نسبة التضخم فيها 16% ثم محافظتي كركوك والانبار بنسبة تضخم بلغت 15.3% ".

وأضاف ان "نسبة التضخم تمثل مقدار ارتفاع الاسعار لمختلف المواد والخدمات الموجودة في البلد اعتمادا على سنة القياس وهي سنة 2012 ".

وأوضح العبيدي ان "اسعار خدمات الماء والكهرباء ارتفعت في العاصمة بغداد بنسبة 80% بينما ارتفعت اسعار الخدمات الطبية والصحية بمقدار 65% اما خدمات التعليم فارتفعت بمقدار 72% وارتفعت اسعار الايجارات في المحافظة بغداد بنسبة 26.5% ".

واردف ان "اقل نسبة تضخم تم تسجيلها في محافظة ميسان، اذ بلغ نسبة التضخم فيها 3% فقط تليها محافظة بابل بنسبة تضخم بلغت 5.3% ثم محافظة السليمانية بنسبة تضخم 5.7%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تحتل المرتبة الأولى بالتضخم في العراق..وهذا هو الترتيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تحتل المرتبة الأولى بالتضخم في العراق..وهذا هو الترتيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).