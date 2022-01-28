2022/01/28 | 14:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A6djmPfQF9M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئاسة البرلمان تحدد 7 من شباط المقبل موعداً لبحث أحكام وإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئاسة البرلمان تحدد 7 من شباط المقبل موعداً لبحث أحكام وإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).