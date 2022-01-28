خبير : اغلاق الحدود بين ديالى وصلاح الدين كفيل بضبط الامن في المحافظتين

2022/01/28 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الأمني كاظم الموسوي، ان تسلل عناصر الإرهاب بين ديالى وصلاح الدين يعد عاملا مزعزعا لامن المحافظتين، لافتا الى ان ضبط الحدود والسيطرة على المداخل والمخارج كفيل بابعاد خطر الإرهاب والقضاء عليه.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “بعض الثغرات مابين ديالى وصلاح الدين تعد معبراً للارهاب وهو ماينبغي تداركه من قبل […]

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