محققون فرنسيون يتجهون إلى السعودية للتحقيق في

2022/01/28 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد محققون فرنسيون للسفر إلى السعودية قريبا في إطار تحقيقهم في استهداف مواطنين فرنسيين خلال سباق رالي دكار، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدر مطلع الجمعة.

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