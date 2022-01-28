الخلية تعلن التوصل إلى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي

2022/01/28 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، التوصل إلى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عصابات اللادولة الإرهابية أقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد"، مشيرا الى أن "الصواريخ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".

واضاف البيان أن "هذا الفعل الارهابي يسعى الى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للعراق، واعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية في ان تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية ورفع تحديات عملها".

وتابع أنه "وفور حصول هذا العمل الارهابي شرعت الأجهزة الأمنية والاستخبارية باجراءاتها وعثرت على ثلاثة صواريخ داخل منصة للاطلاق في قضاء ابو غريب قرب إحدى المبازل وتمكنت مفارز المعالجة من ابطال مفعولها، كما تم التوصل الى خيوط مهمة عن الجناة للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة، في حين قامت مفارز الأدلة الجنائية برفع البصمات والتحرز على المبارز الجرمية".

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