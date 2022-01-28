بالفيديو: تطهير جبال حمرين من فلول داعش

2022/01/28 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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جهود استثنائية للقوات الامنية المشتركة تكللت بتطهير جبال حمرين بمحافظة ديالى من فلول داعش الارهابي، حيث نفذت القطعات العسكرية عملية كبرى من محاور عديدة بمشاركة القوات الخاصة والرد السريع وقيادة عمليات ديالى وابطال الحشد الشعبي لتطهير جبال حمرين وملاحقة فلول الارهابيين تلك العملية اسفرت عن ضبط عدد كبير من المضافات والكهوف.

وتشكل جبال حمرين على مر سنوات مأوى لفلول داعش ومنطلقا للاعتداءات الارهابية التي تستهدف النقاط الامنية والمناطق السكنية.ويؤكد خبراء امنيون على ضرورة تنفيذ مثل هكذا عمليات استباقية بالتزامن مع طلعات جوية لدك اوكار الارهابيين فضلاً عن تفعيل الجهود الاستخبارية خاصة في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك التي تشهد بين الحين والاخر خروقات امنية.

تصاعد سير العمليات العسكرية يأتي بالتزامن مع مخاوف امنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والاقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الامنية والعسكرية على الاوضاع الامنية في البلد.

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