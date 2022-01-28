سياسي كردي: تم ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية لأنه “خال” بارزاني

2022/01/28 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد السياسي الكردي المستق صابر إسماعيل، الجمعة، بان الخلافات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد عميقة ولا يمكن حلها بسهولة، مبينا ان زيباري تم ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كونه “خال” مسعود بارزاني فقط.وقال اسماعيل في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “الخلافات عميقة بين اليكتي والبارتي منذ عقود وان الحزبين الكرديين تركا المصالح القومية وذهبا […]

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