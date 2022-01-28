السيد القبانجي: على الفرقاء الاحتكام للدستور واعتماد الاستحقاقات

2022/01/28 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الى الاحتكام للدستور والابتعاد عن لغة المعارك في الاختلافات السياسية.وقال السيد القبانجي، خلال خطبة الجمعة، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، إننا “نسير بالاتجاه الصحيح وماتزال التفاهمات جارية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة” معبرا عن امله بان “لا نصل الى طريق مسدود […]

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