بيان ’غاضب’ من الخلية بشأن هجوم المطار: عصابات اللادولة الإرهابية

2022/01/28 | 15:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، أن استهداف المطار هو فعل "إرهابي" يسعى الى تقويض جهود استعادة الدور الإقليمي للعراق، فيما أعلنت الكشف عن خيوط مهمة بشأن الحادث.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الثاني 2022)، أن "عصابات اللادولة الإرهابية أقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد"، مشيرا الى أن "الصواريخ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".

واضاف البيان أن "هذا الفعل الارهابي يسعى الى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للعراق، واعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية في ان تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية ورفع تحديات عملها".

وتابع أنه "فور حصول هذا العمل الارهابي شرعت الأجهزة الأمنية والاستخبارية باجراءاتها وعثرت على ثلاثة صواريخ داخل منصة للاطلاق في قضاء ابو غريب قرب إحدى المبازل وتمكنت مفارز المعالجة من ابطال مفعولها، كما تم التوصل الى خيوط مهمة عن الجناة للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة، في حين قامت مفارز الأدلة الجنائية برفع البصمات والتحرز على المبارز الجرمية".

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