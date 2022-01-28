كيف يمكن الإطاحة برئيس وزراء محافظ؟

2022/01/28 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوريس جونسون في مأزق.الكثير من البريطانيين غاضبون من تقارير عن أمسيات الحديقة الصيفية الصاخبة وحفلات الكريسماس وحفلة عيد ميلاد أو اثنتين له في مكتبه في داونينغ ستريت، وكل ذلك يحدث في وقت كانت فيه بقية البلاد تخضع لقيود فيروس كورونا الصارمة

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