الاعلام الامني تعلن التوصل الى خيوط مهمة عن منفذي هجوم مطار بغداد

2022/01/28 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، التوصل لخيوط مهمة بخصوص استهداف مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " عصابات اللادولة الإرهابية أقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد ، سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".

وعدت ان "هذا الفعل الارهابي يسعى الى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للعراق، واعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية في ان تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية ورفع تحديات عملها".واوضحت انه "فور حصول هذا العمل الارهابي شرعت الأجهزة الأمنية والاستخبارية باجراءاتها وعثرت على 3 صواريخ داخل منصة للاطلاق في قضاء ابو غريب قرب إحدى المبازل ، وتمكنت مفارز المعالجة من ابطال مفعولها".

واعلنت " التوصل الى خيوط مهمة عن الجناة للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة. في حين قامت مفارز الأدلة الجنائية برفع البصمات والتحرز على المبارز الجرمية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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